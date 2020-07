Coronavirus: 2 casi a Nova Ponente, chiuso bar

(ANSA) - BOLZANO, 27 LUG - Il titolare di un bar a Nova Ponente, in Alto Adige, ha chiuso in via precauzionale il suo locale dopo che un dipendente è risultato positivo al Covid test. Nei giorni scorsi l'uomo è stato ricoverato in ospedale a Bolzano per dolori alla schiena, come informa Rai Suedtirol. Nei primi quattro giorni i tamponi sono stati negativi, solo il quinto test ha dato esito positivo. Nel frattempo, risulta positiva anche una seconda persona che lavora nel locale. Il titolare e gli altri collaboratori ora si trovano in quarantena, in attesa dell'esito dei loro tamponi. (ANSA).