Coronavirus: rinviato Festival dell'economia

(ANSA) - TRENTO, 02 APR - Rinviata causa emergenza coronavirus l'edizione 2020 del Festival dell'economia, in programma alla fine di maggio a Trento. Lo ha annunciato il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

"Il festival slitta presumibilmente a settembre-ottobre perché non è stata possibile mettere in piedi la fase organizzativa", ha precisato Fugatti. (ANSA).