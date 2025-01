Gas, nuovo concept per i negozi

Dopo l'acquisizione nel 2022 da parte della holding Duke, il marchio italiano del denim Gas spinge sull'acceleratore per definire il progetto di rilancio.

Presente a Pitti Uomo 107 con la collezione autunno/inverno 2025/26, l'azienda annuncia tramite il ceo Rino Castiglione l'inizio di un nuovo capitolo nel percorso di crescita, ovvero l'avvio di un nuovo concept per gli store (presentato ai key account e alla rete vendita).

Uno step che mira a rinnovare l'immagine del marchio e che coinvolgerà i 60 negozi nel mondo (tra Europa e India, dove ce ne sono 35), ma anche i nuovi punti vendita che saranno sviluppati nel 2025: 25 corner nel mondo (Europa e India, qui in partnership con Reliance) e 1-2 negozi in Italia. Inoltre l'azienda punta a conquistare nuovi mercati, come la Spagna, il Belgio e la Germania.

"Questo progetto riflette la nostra volontà di evolverci e innovare, mantenendo però l'autenticità che ci ha sempre contraddistinto - ha detto Castiglione -. La strategia retail per il 2025 non si limita all'apertura di nuovi spazi monomarca, ma punta a consolidare la presenza del brand negli spazi multibrand attraverso corner e shop in shop dedicati. Questo approccio mira a testare e ottimizzare il nuovo concept per renderlo scalabile a livello globale". Intanto la nuova collezione si concentra sull'heritage, con la riedizione di pezzi d'archivio, ma anche su capi dallo stile sartoriale.





