Lezioni sul femminismo dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin

Attivato al liceo Iis Virgilio di Empoli (Firenze) un corso di Storia del femminismo.

"Un esperimento intrapreso dopo i confronti avuti in classe con ragazze e ragazzi a seguito del tragico femminicidio di Giulia Cecchettin", spiega il curatore del progetto Carmelo Albanese, storico e docente dell'Istituto.

Il corso avrà il titolo di 'Storia del movimento femminista: protagoniste, culture, pratiche' e sarà inaugurato con un incontro aperto alla cittadinanza presso la sede centrale del liceo. Gli studenti discuteranno con la filosofa Linda Bertelli, docente di Estetica e prorettrice della scuola Imt Alti studi di Lucca, che presenterà il suo ultimo libro, scritto con con Marta Equi Pierazzini, dal titolo 'Il corpo delle pagine. Scrittura e vita in Carla Lonzi (Moretti & Vitali 2024)'.

"Ritengo che oggi sia necessario che le giovani generazioni conoscano il contributo del movimento delle donne alla conquista dei diritti di cittadinanza - aggiunge Albanese - e, in questo quadro, scoprano il valore della 'differenza'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA