Calcio: D'Aversa, 'Venezia salvato da Stankovic'

"Non era facile dopo lo svantaggio iniziale, in un campo in cui il Venezia ha messo in difficoltà gli avversari. Invece, oggi li abbiamo ridimensionati e siamo stati capaci di recuperare subito. Resta il rammarico di aver trovato uno Stankovic straordinario, che ha salvato la sua squadra". Lo ha detto Roberto D'Aversa commentando, in conferenza stampa, il pareggio del suo Empoli a Venezia.

"Esposito e Colombo sono due ragazzi con un futuro radioso - ha aggiunto - e hanno ancora grandi margini di crescita: con i 3 punti di oggi avremmo concluso un girone di andata in maniera straordinaria E' davvero un peccato ma lo spirito è quello giusto".



