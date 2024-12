Neve all'Abetone e sull'Amiata, al momento caduti 15 cm

"La prima vera nevicata della stagione sulle nostre montagne! Abetone, Val di Luce, Doganaccia, Amiata, Zeri, Casone di Profecchia si tingono di bianco, 25 cm al Passo della Cisa, 15 cm al momento ad Abetone Boscolungo e sull'Amiata.

Nevica e continuerà a nevicare nella giornata sopra i 500-700 metri in Appennino, dai 900 m sull'Amiata.

Prudenza e catene o gomme termiche obbligatorie sulle strade per godersi appieno la bellezza della neve!". Così scrive sui social stamani il governatore toscano Eugenio Giani.

Per la Toscana la protezione civile regionale, oltre a un codice giallo per rischio mareggiate e vento forte da ieri sera a oggi alle 16 su arcipelago e costa tra la foce dell'Arno e Piombino, ha emesso una pari allerta per tutta la giornata odierna per rischio neve su tutta la fascia appenninica dalla Lunigiana alla Valtiberina.



