Maltempo, in Toscana rischio neve prorogato a domani

"Rischio neve prorogato per tutta la giornata di domani sui rilievi nord est. Continua a nevicare sui rilievi oggi e domani, neve sopra i 500-700 metri.

Al momento 20 cm all'Abetone e sull'Amiata, 28 cm al Passo della Cisa, neve anche sul Pratomagno". Così sui social il governatore toscano Eugenio Giani in merito alla situazione meteo in regione.

"Un sentito ringraziamento - aggiunge Giani - a tutti gli operatori dei comprensori sciistici della Toscana, che con impegno e dedizione si stanno preparando per l'apertura degli impianti sulle nostre splendide montagne. Godiamoci la bellezza della neve e ricordiamoci sempre di farlo con prudenza!".





