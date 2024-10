Incidente con la moto, muore 16enne a Empoli

Un 16enne è morto oggi per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Empoli (Firenze) intorno alle 12, in una zona non distante dal polo scolastico di via Sanzio. Il ragazzo era in sella a una moto da cross che si è scontrato con un'auto. Le condizioni del sedicenne sono apparse subito molto gravi: è poi deceduto all'ospedale di Empoli dove era stato trasportato in codice rosso.

Da chiarire la dinamica dell'incidente: accertamenti in corso da parte della polizia municipale.



