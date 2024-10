Temporali forti nel Pisano, allagamenti e sottopassi chiusi

Allagamenti diffusi e strade chiuse in varie zone del Pisano stasera a causa di forte temporali che si è abbattuto sul capoluogo e in altri comuni dell'area pisani a partire dalle 20.

La pioggia precipitata abbondantemente e con fortissima intensità ha provocato allagamenti diffusi in diverse zone della città e in particolare sul litorale di Marina di Pisa.

Chiusi precauzionalmente alcuni sottopassi e la viabilità nelle strade trasformate in torrenti.

Al momento non si segnalano altre particolari criticità anche se la pioggia persiste pur se con minore intensità. La protezione civile è allertata e sta monitorando la situazione in tempo reale.

Giani: 'Protezione civile pronta a intervenire'

Forti temporali stanno interessando la Toscana, dall'Arcipelago alla Versilia fino all'alto Grossetano e all'entroterra pisano e senese. Precipitazioni cumulate fino a 100 millimetri a Mulazzo (Massa e Carrara), 97 a Sovicille (Siena) e 44 mm a Fornovolasco (Lucca). "A causa delle intense precipitazioni sono previsti innalzamenti dei corsi d'acqua", ha scritto sui suoi canali social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Per le prossime ore le precipitazioni interessano le zone occidentali della regione per poi estendersi gradualmente verso quelle più interne", ha poi aggiunto in un secondo post. "Manteniamo la prudenza, il nostro sistema di Protezione civile della Toscana è operativo e pronto a intervenire in caso di necessità".

Un nubifragio tra Campiglia Marittima e San Vincenzo (Livorno) con 28mm di pioggia in meno di 15 minuti, viene ancora segnalato dalla Regione Toscana. Nelle ultime tre ore sono stati registrati oltre 2mila fulmini.

