Stazione di Siena allagata, stop ai treni e scuole chiuse

Stazione ferroviaria di Siena allagata a causa del temporale che si è abbattuto sulla città. I treni sono bloccati e secondo quanto si apprende da Fs lo stop della circolazione durerà almeno fino alle 12 di domani. Al momento, inoltre, non sono previsti bus sostitutivi a causa delle condizioni della viabilità. Il Comune ha deciso di tenere chiuse le scuole il 18 ottobre.

Con le criticità del maltempo sono anche chiuse diverse strade in città: via dei Cappuccini, Strada di Collinella, via delle Grondaie, via La Malfa, via Aldo Moro. Problemi alla viabilità e smottamenti anche in altre strade della città e della provincia territori limitrofi. Personale della polizia municipale con quattro pattuglie e personale dell'ufficio tecnico comunale sono impegnate per fronteggiare l'emergenza.

Il violento temporale si è abbattuto su Siena e sui comuni limitrofi. Diverse le strade allagate che stanno causando numerosi disagi alla circolazione, rallentamenti anche sull'Autopalio. "La polizia municipale e la Protezione civile comunale invitano i cittadini, stanti le persistenti condizioni di maltempo su tutto il territorio comunale, a evitare il più possibile spostamenti con i propri mezzi - spiega il Comune di Siena -, anche per non intralciare i mezzi di soccorso che dovessero intervenire o le squadre degli operai del Comune che sono già allertate per eventuali interventi". Segnalato maltempo anche nel Chianti, cosa che potrebbe creare ulteriori disagi nelle prossime ore a valle, nella zona di Arbia. Il Comune raccomanda "di evitare di uscire dalle abitazioni e farlo solo in caso di reale necessità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA