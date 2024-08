In moto contro guardrail, 28enne muore a Firenze

Un 28enne ha perso la vita la notte scorsa in via Canova a Firenze a causa di un incidente stradale avvenuto intorno alle 1. Il giovane, di nazionalità filippina e residente a Firenze, secondo quanto spiega Palazzo Vecchio in base ai rilievi della Polizia municipale, era in sella a una moto finita contro un guardrail.

Il 28enne avrebbe perso il controllo della moto all'inizio di via Canova, sul lato di via Simone Martini, andando a urtare sul guardrail. Da accertare le cause: la dinamica, si spiega dal Comune, è al vaglio della polizia municipale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA