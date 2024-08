Bus travolge ciclista nel Pisano, un morto

Un ciclista è morto dopo essere stato travolto da un autobus stamani nel Pisano. L'incidente è avvenuto a Vicopisano: la vittima è un uomo di 37 anni.

Secondo quanto si è appreso, ma la dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio delle forze dell'ordine, in prossimità di una curva il bus avrebbe stretto la traiettoria travolgendo il ciclista alla sua destra. Il 37enne è caduto a terra finendo sotto le ruote del pullman. Inutili i soccorsi del personale del 118 che non ha potuto far altro che constatarne il decesso.





