Codice rosso per caldo raddoppia a Firenze,'sabato e domenica'

Prosegue l'allerta caldo a Firenze. Oggi venerdì 9 agosto è stato diramato il codice arancione, ma per domani e - novità resa nota con le previsioni odierne - anche per domenica 11 agosto il codice sarà rosso. Lo evidenzia Palazzo Vecchio. Sulla base del bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio, la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi, domani di 38 e mercoledì di 39 gradi.

Il 'codice arancione', si ricorda dal Comune, segnala temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare per i più fragili, ovvero anziani, bambini e persone con malattie croniche. Ma il 'codice rosso' indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo su quelle a rischio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA