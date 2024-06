Nasce Gucci Tennis, ispirata agli anni Settanta

Prosegue l'ispirazione legata al mondo del tennis da parte di Gucci, che lancia oggi una collezione ispirata allo sport con la racchetta.

Si chiama, appunto, Gucci Tennis, è ispirata a modelli d'archivio degli anni '70 e la campagna che la presenta ha per protagonisti i tennisti Emma Cohen e George Loffhagen.

L'ispirazione agli anni '70 non è casuale, infatti in quel periodo la maison decise di ampliare la sua gamma di articoli legati al tennis, e in particolare gli accessori e le calzature, tra cui la sneaker Tennis 1977, una delle prime ad essere prodotte da un marchio di lusso. L'affinità col mondo del tennis è continuata durante gli anni '80, quando è stata lanciata una selezione di capi ready-to-wear. Così, per evocare questo legame la nuova collezione presentata oggi è completa di abbigliamento e accessori: include abiti eleganti, polo e completi coordinati per uomo e donna, tra cui shorts e gonne abbinati a canottiere e capi in maglieria. Accessori quali cappellini, polsiere e articoli in pelle completano i look, oltre a un nuovo borsone, uno zaino per la racchetta, una borsa per la racchetta e un porta scarpe, tutti decorati con monogramma Gg bianco su bianco e dettagli nastro Web. Le iconiche sneakers Tennis 1977 sono proposte in tela bianca o in pelle bianca, così come le sneakers Gucci Ace decorate con il monogramma Gg. Elemento centrale della collezione è l'emblematico nastro Web, presente in tutti i modelli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA