Maltempo, ancora codice giallo in Toscana

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha confermato il codice giallo per temporali forti che interesseranno tutta la regione con validità fino a tutto lunedì 24 giugno. Le precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, saranno localmente forti più frequenti e probabili sulle zone settentrionali e centrali.

Possibili grandinate e colpi di vento.

"Questa situazione - si spiega dalla Regione - ha portato la Sala operativa ad aggiungere un'altra allerta gialla per il rischio idrogeologico-idraulico legato al reticolo minore, soprattutto per la fascia appenninica a nord della regione".





