A Signa sospeso risultato voto,17 Comuni toscani al ballottaggio

Sospeso il risultato elettorale a Signa, cittadina alle porte di Firenze dove nella tarda serata di ieri sono intervenuti anche i Carabinieri in piazza della Repubblica, dove ha sede il Comune, per gli animi un po' accesi circa il riconteggio della schede di due sezioni, ora affidato all'ufficio provinciale elettorale. Al momento, in base ai dati del Viminale pubblicati su Eligendo, con 15 sezioni scrutinate su 17 totali il sindaco uscente di Signa Giampiero Fossi, che corre per il centrosinistra, è in testa con 3.486 voti pari al 49,56% dei voti, seguito da Monia Catalano, civica sostenuta dal centrodestra, con 2.821 voti pari al 40,11%.

Signa a parte, sono poi 17 i Comuni toscani che per conoscere il loro sindaco andranno al ballottaggio il 23 e 24 giugno.

Sono, in ordine alfabetico, Agliana, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Cecina, Colle Val d'Elsa, Collesalvetti, Cortona, Empoli, Figline Incisa, Firenze, Montecatini Terme, Piombino, Poggibonsi, Ponsacco, Pontedera, Rosignano Marittimo, San Miniato.

In totale in Toscana al voto per le amministrative sono andati 185 Comuni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA