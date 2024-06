Anci Toscana, tra 167 sindaci eletti 38 sono donne

Sui 185 Comuni al voto in Toscana sono stati eletti 167 sindaci: tutti quelli delle 151 amministrazioni sotto i 15mila abitanti e 17 delle 34 amministrazioni sopra i 15mila abitanti. Vanno al ballottaggio 18 Comuni. Sono stati confermati 107 sindaci uscenti, mentre 60 sono al primo mandato. Le donne elette prime cittadine sono 38 (23% del totale) e gli uomini 129. Il quadro politico generale, prosegue Anci, "è confermato per l'87%: mentre i cambi di orientamento sono 21". Così Anci Toscana in una nota.

Vanno al ballottaggio, precisa sempre l'Anci, i Comuni di Cortona, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Empoli, Figline Incisa, Firenze, Signa, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, Ponsacco, Pontedera, San Miniato, Agliana, Montecatini Terme, Colle Val d'Elsa, Poggibonsi.



