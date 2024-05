La musica di Puccini alla fiera del libro di Rabat

Alla Fiera Internazionale dell'Editoria e del Libro di Rabat un omaggio a Giacomo Puccini di cui quest'anno ricorre il centenario della morte. Sabato 11 maggio, all'interno del Padiglione Lo Stupore della Cultura Italiana, si svolgono due eventi, proposti da Ambasciata d'Italia nel Regno del Marocco, Istituto Italiano di Cultura di Rabat e Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica. Sarà presentato Io sono Giacomo Puccini di P. Alessandro Polito e Laura Pederzoli, pubblicato da Curci nella collana Young: un fumetto che ripercorre le tappe fondamentali della vita e della carriera del musicista. Il libro è pensato per lettori dai sette anni in su. Le illustrazioni sono accompagnate da una selezione di brani proposti in forma di playlist online. Del volume, già disponibile in italiano, francese e inglese, alla Fiera sarà lanciata una versione in arabo. "Abbiamo scelto di tradurre l'originalità di questo fumetto anche in lingua araba con l'intento di allargare la conoscenza di Giacomo Puccini a un mondo nuovo ma a noi vicino, e di celebrarne l'immensa bravura nel corso di un appuntamento dal respiro internazionale, come la Fiera Internazionale dell'Editoria e del Libro di Rabat. Il matrimonio tra la scrittura e la musica è uno strumento efficace per fare cultura ed esportare la cultura italiana nel mondo, e la straordinaria sinergia tra l'Istituto Italiano di Cultura di Rabat, il Cidim e l'Ambasciata d'Italia nel Regno del Marocco ci ha permesso di dare vita a un evento unico, la presentazione del libro e poi il concerto, dimostrando ancora una volta la vivacità intellettuale e artistica del nostro Paese", commenta Carmela Callea, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura a Rabat.

Il secondo evento è il concerto Omaggio a Puccini che prevede, fra l'altro, l'esecuzione di alcune tra le più iconiche arie tratte da La Bohème e Turandot. "Siamo particolarmente orgogliosi di questo rapporto, oramai solido e basato su tanta passione e competenza con l'Istituto Italiano di Cultura di Rabat e l'Ambasciata d'Italia nel Regno del Marocco. Torniamo infatti a lavorare insieme con un progetto ambizioso che vede interprete e primo attore a Rabat, il grande Giacomo Puccini: un autentico talento della musica italiana che tutto il mondo celebra quest'anno in occasione del centenario della sua morte", spiega Francescantonio Pollice, vicepresidente del Cidim e presidente dell'Associazione Italiana Attività Musicali.



