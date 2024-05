Fiera Maredamare torna a Firenze con 250 collezioni

La fiera del beachwear Maredamare annuncia le date della prossima edizione: si svolgerà a Firenze dal 20 al 22 luglio, alla Fortezza da Basso. In mostra 250 collezioni di moda mare, con un 30% di nuovi ingressi tra cui ''importanti gruppi internazionali specialisti del settore e griffe italiane'', come spiega Raffaella Petrossi, general manager di Underbeach, la società che organizza il salone.

"Sebbene il cuore pulsante di Maredamare sia il beachwear - spiega il presidente di Underbeach Alessandro Legaioli - comprendiamo l'importanza di soddisfare le esigenze dei nostri visitatori, offrendo anche proposte di intimo e lingerie. La nostra filosofia si basa sulla ricerca continua di partnership strategiche, e quest'anno siamo lieti di annunciare una serie di aree tematiche e workshop progettati per fornire ai visitatori spunti concreti per gli acquisti e la formazione professionale".

Ecco quindi le aree tematiche 'Milano Fashion&Jewels' con gli accessori nel mondo beachwear di designer milanesi e 'WeLoveModainItaly Cruise & Resort' ovvero un'area di Cna Federmoda con un una selezione di artigiani della moda mare.

Infine in fiera ci sarà esperto dei colori Nello Marelli che presenterà le tendenze estetiche di forme e colori per l'estate 2025. Sul versante dello show, sono confermate le sfilate collettive e personali e gli eventi serali targati Fuordacqua.





