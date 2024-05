Da Pelù a Canino per serata charity 'Firenze… canta Firenz

Piero Pelù, Alessandro Canino, Dolcenera, Finaz, Gianni Maroccolo, Lorenzo Baglioni, Simona Bencini, Marco Parente o Peppe Voltarelli. Sono alcuni degli artisti protagonisti di "Firenze… Canta Firenze!", serata di musica e solidarietà in programma il 13 maggio al Teatro Cartiere Carrara a sostegno di Cure2Children e Pane quotidiano Firenze.

In cartellone anche /handlogic, Insieme, Lorenzo Andreaggi, Parione 6, Simona Bencini, Underdog, Lazaro e Manitoba. L'evento benefico è organizzato da Rotary Club Firenze Brunelleschi in collaborazione con Arte residente e Teatro Cartiere Carrara. La serata, affidata alla conduzione dell'attrice Daniela Morozzi, vedrà la partecipazione di alcuni dei principali musicisti fiorentini, d'anagrafe o d'adozione, unica eccezione Lazaro, cantautore pistoiese vincitore del premio Fse/Giovanisì all'ultima edizione del Rock Contest.



