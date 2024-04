Dagnoni, con il Tour l'Italia va al centro del ciclismo mondiale

"Il Tour de France è visto da 2,5 miliardi di persone, di conseguenza l'Italia sarà al centro dell'attenzione del ciclismo mondiale. Credo che sarà una vetrina importantissima per il nostro territorio, sarà una promozione importante anche per la nostra attività giovanile".

Lo ha dichiarato, Cordiano Dagnoni, presidente della Fci, a margine di un evento a Firenze a proposito del Tour de France che, per la prima volta, nel 2024 partirà per la prima volta dall'Italia.

Per il ciclismo italiano, ha aggiunto Dagnoni, "è un momento assolutamente buono. Direi che, anche se non abbiamo grandi campioni per le corse a tappe che è quello che ci manca, abbiamo un movimento giovanile in forte crescita".



