Scontrini e ricevute, a Prato su 630 controlli 583 irregolarità

Negli ultimi 12 mesi nell'ambito dei controlli in esercizi e attività commerciali a Prato, su 630 attività ispettive, concentrate in particolare al Macrolotto della zona industriale di Prato sono state rilevate 583 irregolarità che proporzionalmente corrispondono a circa il 94% dei casi. E' quanto rende noto la Guardia di finanza di Prato che ha svolto i controlli che hanno riguardato per lo più gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici, cioè gli scontrini fiscali.

I finanzieri del nucleo mobile del gruppo di Prato hanno proceduto anche, si spiega, "a verificare gli esatti adempimenti da parte degli esercizi commerciali (in special modo bar e ristoranti) connessi al pagamento del relativo canone Rai. In tale caso, su 61 controlli svolti è risultato che il 100% degli esercenti non era in regola e si trova ora a rispondere del mancato pagamento del canone, peraltro maggiorato degli interessi al tasso legale nonché di sanzioni amministrative".



