Arrestata finta avvocatessa a Firenze per truffa a anziana

Arrestata in flagranza una 'finta avvocatessa' che aveva truffata un'anziana di 5.000 euro, gioielli compresi, a Firenze. L'intervento è stato dei carabinieri che hanno sventato il colpo ai danni di una donna di 86 anni.

E' finita in manetta una donna napoletana di 58 anni con l'accusa di truffa aggravata e per documenti di identità falsi.

L'anziana, secondo quanto ricostruito, ieri pomeriggio, 22 aprile, avrebbe ricevuto una telefonata da un sedicente avvocato che la invitava a consegnare 5mila euro a una sua collaboratrice per evitare guai giudiziari al figlio accusato di aver investito una passante in strada. Poco dopo alla porta dell'anziana ha bussato una donna incaricata di riscuotere il denaro.

In casa, con la vittima c'era anche il marito di 87 anni. La truffatrice avrebbe fatto allontanare l'anziano suggerendogli di recarsi al comando provinciale dei carabinieri di Ognissanti, un affinamento della tecnica truffaldina per convincere meglio i raggirati della fondatezza del racconto inventato. Poi, rimasta sola in casa con la vittima, la 58enne si è fatta consegnare in contanti 510 euro e diversi gioielli in oro per valore totale di 5.000 euro ed è uscita dall'abitazione. Ma al portone ad attenderla c'erano i carabinieri che, secondo quanto emerso, avendo notato il suo comportamento sospetto per strada hanno deciso di pedinarla e quindi l'hanno bloccata.

La 58enne in un primo momento si sarebbe difesa affermando che era andata da un'amica poi avrebbe consegnato denaro e gioielli ai militari. Per lei è scattato l'arresto. La refurtiva è stata consegnata all'anziana che non si era accorta della truffa subita.



