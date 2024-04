Nuovo incidente mortale a Sesto Fiorentino

Un altro incidente stradale mortale oggi a Sesto Fiorentino (Firenze) dopo quello avvenuto la notte scorsa, vittima ancora un motociclista: a perdere la vita un 66enne che in sella a uno scooter Honda Sh si è scontrato con una vettura in via Cafiero, in prossimità dell'incrocio con via degli Orti. Sul posto oltre all'ambulanza anche le pattuglie della polizia municipale. La vittima viveva a Sesto Fiorentino.

L'impatto frontale è avvenuto intorno alle 13.45 tra una Fiat Panda, condotta da un uomo di 55 anni, che viaggiava in direzione Calenzano, e lo scooter diretto a Firenze. Sul posto sono intervenute ambulanza e una pattuglia della polizia municipale. Il motociclista è apparso in condizioni gravissime ed è deceduto durante il trasporto all'ospedale di Careggi. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente. Per due ore, via Cafiero è rimasta chiusa al traffico per consentire agli agenti della municipale di completare i rilievi.



