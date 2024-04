Vermentino Pian di seta il miglior bianco di Toscana

Il "Vermentino Pian di seta" di Monterufoli è il miglior bianco di Toscana. A decretare il prestigioso riconoscimento, assegnato al recente Prowein in Germania, è stato Mundus Vini - The grand international wine award.

Il "Vermentino Pian di seta" è prodotto nell'omonima Tenuta di Monterufoli, del Gruppo Tenute del Cerro che ha il suo quartier generale a Montepulciano e proprietario di tenute vitivinicole anche in Umbria.

Il vino premiato nasce nell'entroterra maremmano, zona di rilievi collinari dolci e caratterizzati da suoli limo-argillosi, quelli che si estendono tra la Val di Cecina e la Val di Cornia, nel Pisano. "Questo vino - hanno sottolineato l'enologo Emanuele Nardi e l'agronomo Franco Fierli - è il risultato di una combinazione perfetta tra le caratteristiche naturali dei terreni su cui l'azienda ha sviluppato le coltivazioni di uve di Vermentino e l'innovazione scientifica e tecnologica che negli anni ha portato alla combinazione perfetta di aroma e gusto".

Un lavoro che parte da molto lontano, dal 1998, quando la Tenuta di Monterufoli - azienda totalmente biologica dal 2021 - scommise sul progetto Vermentino. Un progetto che gode anche della supervisione dell'enologo orvietano Riccardo Cotarella.

"E' un riconoscimento importante che suggella un progetto enologico che, soprattutto negli ultimi anni, si è incentrato esclusivamente sulla qualità dei vini che produciamo", ha spiegato il direttore generale delle Tenute del Cerro, Antonio Donato. "E' un riconoscimento prestigioso - ha aggiunto - che premia il lavoro di squadra che ogni giorno viene messo in campo nelle tenute del Gruppo".



