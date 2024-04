Ocean Viking con 55 migranti a bordo arrivata a Livorno

E' appena entrata nel porto di Livorno, alle 9:05 di stamani, la nave soccorso Ocean Viking con a bordo 55 migranti, come riferito dalla prefettura: sono tutti uomini, tra cui due minori non accompagnati. A bordo non si segnalano particolari criticità e breve inizieranno le operazioni di attracco alla banchina 62.

I primi a salire a bordo saranno i sanitari dell'Usmaf, poi i migranti verranno indirizzati al primo piano della stazione marittima dove sono allestiti i locali di accoglienza, gli ambulatori medici per le visite, e gli uffici di polizia per la successiva identificazione. Tutti i migranti rimarranno in Toscana, come spiega oggi il prefetto di Livorno Paolo D'Attilio, e saranno ridistribuiti in tutte le prefetture della regione.



