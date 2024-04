Jane's addiction, Kasabian e Dinosaur Jr a La Prima estate

Jane's addiction, Dinosaur Jr., Kasabian, Sleaford Mods, Black Country, New Road, ma anche Phoenix, Fontaines D.C. e Motta. Sono alcuni degli artisti che si esibiranno al festival La Prima Estate, in programma a Lido di Camaiore (Lucca), dal 14 al 16 giugno e dal 21 al 23 giugno.

Per due weekend, dal venerdì alla domenica, spiega una nota, la migliore musica internazionale si dà appuntamento nel Parco BussolaDomani con 24 artisti. Il festival si apre, il 14 giugno, con l'unica data italiana, dopo otto anni di lontananza, dell'iconica band dei Jane's Addiction. A chiudere la rassegna saranno invece i Kasabian con i Fontaines D.C., una delle band più apprezzate e sorprendenti della scena alternative contemporanea. Sul palco del festival anche i Dinosaur Jr, il cantautorato rock di Motta, il rock venato di post punk made in Uk dei Black Country, New Road nella loro unica data italiana, gli Shame o gli Sleaford Mods e Wu-Lu. In cartellone anche la dj sudcoreana Peggy Gou, il cantautore Paolo Nutini, i francesi Phoeni, Michael Kiwanuka, Venerus, il duo olandese Anotr, o il dj novergese Todd Terje.



