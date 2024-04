Torna Città dei giovani lettori a Firenze, letture e laboratori

Tre giorni di letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, live paiting, spettacoli, talk e incontri a Villa Bardini, a Firenze: il tutto dedicato all'universo della letteratura per bambini, ragazzi e young adult. Si tratta della Città dei giovani lettori, la cui seconda edizione è in programma dall'11 al 13 aprile.

Il progetto è uno spin off della Città dei lettori, progetto culturale di Fondazione Cr Firenze e associazione Wimbledon Aps con la direzione artistica di Gabriele Ametrano. Tra gli ospiti il duo creativo formato dall'autrice parigina Nadine Brun-Cosme e dall'illustratore bretone Olivier Tallec (12 aprile), la scrittrice e disegnatrice Barbara Cantini, creatrice del personaggio di 'Mortina' (13 aprile). Da segnalare l'iniziativa con Rossana Bossù, specialista in divulgazione scientifica per i più giovani, che introdurrà i giovani al mondo delle balene (13 aprile). Tra le novità la possibilità di usufruire del servizio di interpretariato in Lis-lingua dei segni italiana.

"Teniamo molto a questo festival - ha dichiarato il vicepresidente della Fondazione Cr Firenze Maria Oliva Scaramuzzi - per il suo valore culturale e perché è in perfetta continuità con quanto la Fondazione sta facendo, e non da ora, per sostenere e incentivare il percorso di crescita delle giovani generazioni". Con questo evento, ha affermato Ametrano, l'obiettivo "è divertire e far conoscere il piacere della lettura a coloro che saranno il nostro futuro".

L'iniziativa è a cura dei librai premio Andersen Farollo e Falpalà, col patrocinio e il sostegno di Regione Toscana e il supporto e la collaborazione di Unicoop Firenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA