Istat, 'nel 2022 record di denatalità in Toscana'

In Toscana, come nel resto d'Italia, nel 2022 è stato raggiunto un nuovo record di denatalità: secondo il Censimento permanente Istat al 31 dicembre 2022, i nati sono 21.610 (-982 rispetto al 2021). La popolazione residente in Toscana ammonta a 3.661.981 residenti, 1.210 in meno rispetto al 2021: quasi la metà vive nelle province di Firenze, Pisa e Lucca (48,8%). Gli stranieri censiti sono 415.190 (+8.682 rispetto al 2021), l'11,3% della popolazione regionale: provengono da 175 Paesi, con punte da Romania (17,6%), Cina (16,2%) e Albania (13,6%).

Le donne sono il 51,5% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 108mila unità. Il tasso di mortalità sale dal 12,9 per mille del 2021 al 13,4 per mille del 2022, con un picco del 15,3 per mille registrato nella provincia di Massa-Carrara. L'età media è quasi invariata rispetto al 2021, passando da 47,7 a 47,8 anni. Prato e Pisa sono le province più giovani (rispettivamente 45,8 e 47,1 anni), Massa-Carrara e Grosseto le più anziane (49,4 e 49,3 anni). I comuni di montagna e della collina litoranea si caratterizzano per una lieve diminuzione di popolazione e un più elevato livello di invecchiamento.



