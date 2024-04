Vinitaly, consorzio Vino Orcia doc raddoppia spazio in fiera

Il Consorzio del Vino Orcia doc torna per il secondo anno a Vinitaly di Verona e lo fa raddoppiando lo stand collettivo con alcune aziende in forma diretta, più numerosi marchi in degustazione. "Il fare squadra che ci contraddistingue continua e per il secondo anno siamo ancora più in forza all'evento più importante del vino italiano - commenta la presidente del Consorzio, Giulitta Zamperini - Sarà una vetrina non solo per il vino che produciamo, ma per tutto il territorio, dato che per la nostra denominazione il turismo è uno degli indotti più importanti e non a caso presenteremo la nuova edizione dell'Orcia Wine Festival in programma proprio a fine aprile".

Allo stand a Vinitaly saranno presenti direttamente Atrivm, Bagnaia, Campotondo, Fabbrica Pienza, Poggio Grande, Tenuta Sanoner, Val d'Orcia Terre Senesi. Inoltre ci sarà un banco d'assaggio con le etichette di Capitoni, Donatella Cinelli Colombini, La Grancia di Spedaletto, La Nascosta, Olivi Le Buche, Podere Forte, Palazzo Massaini e Sassodisole. Ogni giorno degustazione di oltre 30 etichette del vino della Doc senese.

Nata nel febbraio del 2000, l'Orcia Doc raccoglie nella sua area di produzione 12 comuni a sud di Siena (Buonconvento, Castiglione d'Orcia, Pienza, Radicofani, San Quirico d'Orcia, Trequanda, e parte dei territori di Abbadia San Salvatore, Chianciano Terme, Montalcino, San Casciano dei Bagni, Sarteano e Torrita di Siena). Il disciplinare prevede la tipologia 'Orcia' (uve rosse con almeno il 60% di Sangiovese) e l''Orcia Sangiovese' (almeno il 90% di Sangiovese) entrambe anche con la menzione Riserva in base a un prolungato invecchiamento (rispettivamente 24 e 30 mesi tra botte di legno e bottiglia).

Fanno inoltre parte della Doc il Bianco, il Rosato e il Vin Santo. A oggi sono 153 gli ettari di vigneti dichiarati su un totale potenziale di 400 ettari. La produzione media annua è intorno alle 255.631 bottiglie realizzate da circa 60 cantine di cui oltre 30 socie del Consorzio.



