Francini, Ravasi ha accettato l'invito al mio show

Il cardinale Gianfranco Ravasi sarà tra gli ospiti della trasmissione 'Forte e Chiara', condotta da Chiara Francini, al via su Rai1 mercoledì 10 aprile in diretta in prima serata. Ad annunciarlo la poliedrica e irresistibile attrice cinematografica e teatrale, conduttrice e scrittrice nel corso della presentazione dello show, prodotto dalla direzione Intrattenimento Prime time in collaborazione con Ballandi, a Viale Mazzini. "Sono fiera di annunciare che ci sarà il Cardinale Gianfranco Ravasi e la cosa mi emoziona" e "il canovaccio che io gli ho proposto, lo ha approvato, anche se andiamo in diretta" dice l'attrice e conduttrice per poi precisare: "In fondo in questo spettacola si parla di vita, si parla di provincia, si parla di donne e quindi io credo che non ci sia niente di più attuale di vedere una donna che si confronta con un uomo di chiesa su questi temi. Tra l'altro il cardinal Ravasi è un uomo di profondissima cultura ma è un uomo che ha avuto sempre un occhio attentissimo alle donne, alla questione femminile e quindi ecco: ve lo dico a voi per la prima volta, sono proprio contenta!".

"Sono molto fiera degli ospiti, nella prima puntata oltre il trio dei toscani, Conti-Pieraccioni-Panariello, che hanno tutti un ruolo nella mia vita, e capirete perché, ci saranno, anche Luca Argentero, Nino Frassica, Laura Chiatti, Lillo, Marco Masini, Barbara Foria", dice.

"Avere la possibilità di raccontare la mia storia provinciale e paesana su Rai 1 è una grande emozione. Ringrazio la Rai perché mi ha lasciato libera, tutto ciò che vedrete è colpa mia. Ho costruito una sorta di microcosmo. Ho voluto con me degli ospiti che stimo a livello umano e professionale. La trasmissione viene da un mio libro e da uno spettacolo teatrale che portano lo stesso nome e la cosa che mi ha colpito è che il pubblico si è riconosciuto in ciò che dicevo" . Dopo la sua incisiva partecipazione alla 73ª edizione del Festival di Sanremo, Chiara torna in televisione con questo show il cui titolo prende infatti ispirazione dall'omonimo romanzo best seller, e dallo spettacolo che sta portando in tournée e con cui riempie i teatri di tutta Italia.



