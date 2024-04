All'ex inceneritore di Firenze demolizione delle ciminiere

Sono iniziati oggi i lavori di abbattimento delle ciminiere dell'ex inceneritore di San Donnino a Firenze, che è stato attivo dal 1973 al 1986. Il sito, ora di Alia Multiutility s.p.a., ospita attualmente un polo impiantistico per la gestione dei rifiuti urbani, simili e speciali, pericolosi e non pericolosi, ma in futuro ospiterà un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) con un investimento di 40 milioni co-finanziato dal Pnrr (per 3,5 mln).

Da cronoprogramma entrerà in funzione nel giugno del 2026.

L'intervento di riqualificazione dell'impianto, che si sviluppa su una superficie di oltre 20.000 metri quadrati, prevede, come già detto, la demolizione di parte dell'ex inceneritore (comprese le due ciminiere) e di alcuni locali limitrofi, ma anche la costruzione di due nuovi edifici di superficie complessiva di 10.000 metri quadri, che ospiteranno l'attività di recupero dei Raee, con una potenzialità di trattamento fino a 65.000 tonnellate all'anno, oltre alla realizzazione di una linea specializzata nel trattamento dei pannelli fotovoltaici a fine vita, al recupero funzionale dell'edificio dell'ex inceneritore e alla riqualificazione dell'area a zona verde.



