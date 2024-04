2 accoltellati ai giardini di Arezzo, uno in prognosi riservata

Accoltella due giovani tunisini domenica sera tardi nel centro di Arezzo, nei Giardini Porcinai, poi scappa. La squadra mobile lo sta cercando. Intanto uno dei feriti è stato sottoposto nella notte ad un delicato intervento chirurgico a causa delle coltellate ricevute in parti vitali.

Ora è fuori pericolo di vita ma resta in prognosi riservata.

Meno grave l'amico, medicato e dimesso dal pronto soccorso.

Secondo una ricostruzione, il tunisino ricoverato in gravi condizioni stava passeggiando con la fidanzata ai giardini Porcinai quando ha incrociato il connazionale ed è scoppiata una discussione, pare per vecchie ruggini fra loro. La lite sarebbe ben presto degenerata davanti alla ragazza, una giovane dell'Est Europa, e ad un amico, intervenuto per fare da paciere. Ma ad un certo punto sia il giovane con la ragazza sia l'amico sono stati raggiunti da fendenti sferrati con un coltello dal rivale, poi fuggito. Entrambi sono stati soccorsi e portati in ospedale, quello che era con la fidanzata in condizioni gravi.

La procura di Arezzo ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.



