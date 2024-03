The Italian Sea Group chiude il 2023 con l'utile a 36,9 milioni

Il consiglio di amministrazione di The Italian Sea Group ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio del 2023 che si è chiuso con un utile netto di 36,9 milioni di euro, in aumento del 54% rispetto ai 24,0 milioni dell'esercizio precedente. I ricavi totali sono pari a 364,5 milioni, in crescita del 23,6% rispetto al 2022.

Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 62 milioni (+32%). Li investimenti sono pari a 11 milioni di, di cui 5,6 milioni dedicati all'incremento della capacità produttiva di Celi 1920. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea un dividendo pari a 0,37 euro per azione.

I risultati che oggi il consiglio di amministrazione ha "approvato confermano ancora una volta la nostra forza e flessibilità, che ci hanno permesso di affrontare con successo un anno caratterizzato da uno scenario macroeconomico e geopolitico molto incerto", afferma Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato. "Le prospettive di crescita - aggiunge - sono estremamente solide e riflettono la nostra fiducia nel percorso delineato e nelle opportunità che lo scenario internazionale ci riserva".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA