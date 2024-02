Crollo in un cantiere di un supermercato a Firenze. Un morto e tre feriti

Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un muro di contenimento.

E' di un morto, tre feriti e altre tre-quattro persone ancora non estratte dalle macerie il bilancio al momento dell'incidente. E' quanto rende noto il 118 dell'Asl Toscana, centro che con proprio personale, partecipa anche alle squadre Usar - attivate nell'ambito delle maxi-emergenze - insieme ai vigili del fuoco nella ricerca degli operai non ancora estratti dalle macerie.

Sarebbero 8 le persone coinvolte, secondo quanto fa sapere il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. "Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti - scrive Giani -. Al momento risultano 8 persone coinvolte.

"Ci sono purtroppo delle persone senza vita" per l'incidente avvenuto nel cantiere di Firenze riferisce Giani confermando che "tre persone sono state estratte vive e trasportate al nostro ospedale di Careggi". "Tutte le forze - aggiunge - stanno lavorando al massimo per estrarre altre 3 persone al momento sotto le macerie".

Sul posto i nostri sanitari, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia. L'incidente è avvenuto in un grande cantiere per la realizzazione di un supermercato Esselunga, nell' area dell' ex Panificio militare.

I tre operai estratti vivi sono stati portato all'ospedale di Careggi, due in codice rosso e uno in giallo secondo quanto appreso.

Si sarebbe verificato un "importante crollo di uno dei piloni principali" nel cantiere. E' quanto riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con squadre composte da personale ordinario e Usar light.

"Dolore e sgomento per la tragedia al cantiere del nuovo supermercato a #Firenze. Seguiamo costantemente la situazione. Esprimo a nome mio e del @comunefi cordoglio per le vittime e ringrazio tutti i soccorritori in azione. In attesa di aggiornamenti sugli altri operai coinvolti". Lo scrive su X il sindaco Dario Nardella, da ieri in viaggio istituzionale in Israele e Palestina.

