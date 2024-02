Crollo a Firenze, bus e tram listati a lutto tutto il giorno

In segno di cordoglio per la tragedia di via Mariti a Firenze i mezzi del trasporto pubblico cittadino viaggiano listati a lutto per l'intera giornata. Lo riferisce una nota di At e Gest.

I conducenti dei bus a Firenze mostreranno sul parabrezza il Giglio, simbolo della città, listato a lutto, mentre la tramvia avrà dei nastri neri agli specchietti delle vetture.

La tramvia osserverà un minuto di silenzio alle ore 15.

Inoltre un messaggio di cordoglio sarà presente alle paline elettroniche delle fermate dei bus, alle banchine della tramvia e sui profili social di Autolinee Toscane (Tpl su gomma) e di Gest (gestione tramvia Firenze).



