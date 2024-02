Crollo di Firenze, quattro morti e un disperso. Si indaga su 2 irregolari. Schlein al governo: 'Lavoriamo insieme'

Strage di operai venerdì a Firenze nel crollo in un cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga nell'area dell'ex Panificio militare. All'alba recuperato il corpo della quarta vittima. Resta un disperso, tre i feriti, due gravi, ma non in pericolo di vita. Tra le vittime un italiano di 60 anni, Luigi Coclite, di origine nordafricana le altre. Tutti originari della Romania i tre feriti: hanno 37, 48 e 51 anni.

La segretaria Pd Elly Schlein è "molto decisa a riproporre il tema" della sicurezza sul lavoro "all'attenzione del governo, che ha gli strumenti per affrontarlo". E' quanto emerso dalla segreteria del partito. Come in passato sulla violenza di genere, anche su questo tema da parte del Pd c'è la disponibilità ad "abbandonare lo scontro con la premier Giorgia Meloni". "Il cordoglio non basta più - viene spiegato da fonti del Nazareno - servono misure urgenti ed efficaci. E' uno dei temi su cui non agire in maniera pregiudiziale" parlando con il governo per "affrontare insieme questa emergenza".

Video Il sorvolo dei droni sul cantiere del crollo a Firenze

"Ormai possiamo dire che sono cinque i morti, sicuramente un bilancio drammatico", ha affermato ai microfoni di Lady Radio il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, annunciando, di fatto, l'individuazione del corpo dell'ultimo disperso. "Oggi si pone il lutto cittadino e il lutto regionale - ha anche detto Eugenio Giani -. Voglio che tutti si rifletta, affinché ognuno che ha una competenza possa mettere in atto il proprio impegno perché certe cose non si possano ripetere". Luca Cari, dirigente nazionale dei vigili del fuoco, ha precisato: "Non abbiamo ancora individuato il punto", dove si troverebbe il quinto operaio disperso. "L'area è piuttosto limitata, però non abbiamo al momento un punto preciso dove cercare", ha spiegato ai cronisti. "Le operazioni sono molto difficoltose - ha ribadito - perché stiamo lavorando sotto una trave gigantesca che incombe sulle teste dei vigili del fuoco".

Sul posto sono ancora in azione le squadre di ricerca Usar: "Sono addestrate per questo - ha sottolineato - sanno quello che devono fare, come mettere in sicurezza lo scenario. per procedere senza ulteriori rischi". Il dirigente non fa ipotesi su quando potrebbe essere individuato il corpo di quella che risulta l'ultima vittima del crollo. Sul cantiere da venerdì mattina si stanno alternando ininterrottamente 50 vigili del fuoco: "Lo scenario è abbastanza limitato come spazio - ha ancora spiegato Luca Cari -, quindi si opera con squadre che entrano di volta in volta perché più di quelle non possiamo lavorare contemporaneamente".

"C'è un'indagine in corso e non posso dire niente", ha detto il sindaco Dario Nardella, interpellato dai cronisti, che gli chiedevano su presunte irregolarità di due lavoratori tra le vittime del crollo e che non sarebbero stati in regola coi documenti.

Oggi proclamato il lutto cittadino a Firenze - con un minuto di silenzio alle 15, col sindaco Dario Nardella che sarà presente in piazza della Signoria - e quello regionale in Toscana.

L'azienda committente e la ditta appaltatrice del crollo sono gli stessi degli incidenti avvenuti nel cantiere di un altro supermercato del gruppo lombardo della Gdo a Genova, nella zona di San Benigno avvenuto il 10 febbraio 2023 in cui tre operai erano rimasti feriti a causa del cedimento di una rampa del parcheggio a uso della nuova Esselunga: la Villata spa, l'immobiliare partecipata al 100% da Esselunga, e Aep, attività edilizie pavesi, con sede a Pieve del Cairo (Pavia). "Una tragedia immane, siamo sopraffatti dallo stupore e dal cordoglio": è quanto si legge in una nota inviata all'ANSA dai responsabili di Attività Edilizie Pavesi (Aep), la società appaltatrice dei lavori che si stavano svolgendo presso il cantiere per la realizzazione di un nuovo supermercato a Firenze, colpito dal crollo di ieri mattina. "È il momento del silenzio e del dolore - prosegue l'impresa -. Siamo a completa disposizione delle autorità, per assicurare tutte le condizioni atte a fare chiarezza su questo drammatico incidente".

Il Papa esprime "cordoglio" e "dolore" per l'incidente di Firenze e rilancia il suo appello per "la sicurezza sui luoghi di lavoro".

