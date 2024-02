Calcio: tanti tifosi alla camera ardente per Hamrin al 'Franchi'

Centinaia di tifosi e molti ex giocatori viola hanno voluto rendere omaggio a Kurt Hamrin presso la sala Monumentale dello stadio 'Franchi' di Firenze, dove alle 16 è stata aperta la camera ardente per il calciatore morto ieri a 89 anni e che con i suoi gol ha scritto la storia della Fiorentina.

Sopra la bara la maglia storica con cui giocava e un'altra della Fiorentina di oggi con il numero sette con su scritto "Hamrin". Presenti alla commemorazione i cinque figli di Hamrin, comprese Susanna e Erica che sono arrivate dalla Svezia. Fuori dalla camera ardente sono esposti due striscioni, il primo "Ciao Uccellino. Al tuo passare l'erba si abbassava", a firma Ultras Viola 73; il secondo "Nella storia ci hai fatto entrare, l'Uccellino non si potrà mai dimenticare": firmato il "tuo" 7Bello. La camera ardente resterà aperta domani dalle 9 alle 21, mentre i funerali si svolgeranno mercoledì alle 11.30 a San Miniato al Monte.



