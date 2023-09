Bimbo morto a Livorno, madre 'non omicidio ma tragico incidente'

La 38enne cubana in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio di due anni e mezzo, mentre erano in vacanza a Livorno, oggi in sede di interrogatorio di garanzia ha respinto le accuse dicendo al giudice che il decesso del piccolo sarebbe avvenuto per un tragico incidente. La donna, arrestata a Torino, da venerdì scorso si trova nel carcere Don Bosco di Pisa per omicidio volontario premeditato.

"La mia assistita - ha detto Alice Smareglia, avvocata della difesa - ha reso l'interrogatorio di garanzia fornendo la propria versione dei fatti: ha spiegato che si è trattato di un tragico incidente e non di un omicidio. Ovviamente le indagini sono ancora in corso e non si può dire di più".



