Il panfilo dei vip che fu del maresciallo Tito naviga in Toscana

Lo yacht Istranka appartenuto a Josip Broz, ossia il maresciallo Tito, longevo dittatore nella Jugoslavia socialista, che ospitò a bordo personaggi come Liz Taylor o Yul Brinner, Sylvia Koscina o Sophia Loren, e come loro tanti altri vip degli anni '60, sta incrociando in questi giorni nel mar Tirreno al largo delle coste della Toscana, con attracchi all'Argentario e a Viareggio. Istranka è un panfilo lussuoso e riconoscibile, che si distingue per il suo colore interamente bianco e il fumaiolo giallo, lungo 44 metri e largo 8 metri, con 329 tonnellate di stazza. E' barca famosa nella mondanità. Il dittatore di Belgrado vi ospitava volentieri a bordo, a dispetto delle severe politiche economiche tenute da governante del suo paese, personaggi dello spettacolo e del jet set occidentale che venivano ricevuti dalla sempre presente Jovanka, la terza moglie. Succede ancora oggi che l'Istranka ospiti in modo riservato personaggi importanti della finanza e del jet set in crociere che toccano i più bei porti italiani e francesi. In questi giorni fa spola davanti alla toscana. All'Argentario il club Artemare lo ha documentato per l'archivio storico locale di yachting. Come racconta il comandante Daniele Busetto il molo dove di solito Istranka ormeggia è la Pilarella, storica banchina di Porto Santo Stefano, una delle più famose del Mediterraneo, divenuta nel tempo una sorta di traguardo di una ammirata 'yacht parade'. Un molo che a sua volta ha costituito un proprio blasone di mondanità. In 150 anni hanno ormeggiato natanti illustri; per citare alcuni dei più celebri, l'Urania dei Conti Ginori, lo Yela di re Vittorio Emanuele III, l'Elettra di Marconi, le barche di Gianni Agnelli - la cui sorella Susanna fu pure sindaco dell'Argentario- fino ad arrivare ai decenni scorsi con quelle di Dennis Conner, Olin Stephens e poi il Sokar megayacht famoso per essere stato rifugio di Lady Diana e Dodi Al Fayed.

Di recente si sono visti l' F 100 di Gianni Agnelli, il mitico Zaca di Errol Flynn e, appena nei giorni scorsi, per la prima volta il Maltese Falcon, che è il modello Perini Navi a vela più grande e tecnologico del mondo.

