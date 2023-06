In Toscana 897 nuovi casi Covid e 37 decessi nella settimana

(ANSA) - FIRENZE, 01 GIU - Sono 897 nuovi casi di Covid-19 registrati negli ultimi sette giorni in Toscana: il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.605.563. Purtroppo si registrano 37 decessi: 18 uomini e 19 donne, età media di 83,4 anni, residenti 12 nella provincia di Firenze, tre a Prato, tre a Pistoia, due a Massa-Carrara, uno a Livorno, cinque ad Arezzo, uno a Siena, due a Grosseto, otto fuori Toscana, e che portano il totale a 11.806. Ad oggi sono ricoverate in ospedale 133 persone, nove in meno rispetto alla settimana precedente, meno 6,3%, di cui sei, tre in più, più 100%, si trovano in terapia intensiva. In 4.068 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (245 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 5,7%).

Riguardo all'andamento per provincia Firenze registra 234 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 37, Pistoia 44, Massa-Carrara 63, Lucca 100, Pisa 116, Livorno 60, Arezzo 94, Siena 91, Grosseto 51. (ANSA).