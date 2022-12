A Firenze torna rassegna film-capolavoro Novecento

(ANSA) - FIRENZE, 12 DIC - Dopo il successo della prima edizione della rassegna che propone al pubblico una selezione dei film-capolavoro del '900, al cinema La Compagnia di Firenze arriva la seconda edizione di 'XX secolo. L'Invernzione più BELLA, a cura di Cesare Petrillo, realizzata da Csc - Cineteca Nazionale, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana - Cinema La Compagnia, il sostegno del ministero della Cultura e la media partnership di MYmovies.

Si comincia mercoledì 15 dicembre con i film firmati da Stanley Kubrick e si prosegue fino al 31 gennaio, con il cinema di John Ford, Jean Renoir, Marlene Dietrich e Marco Ferreri.

Del maestro del cinema statunitense, grande innovatore e sperimentatore di tutti i generi, autore di opere cult della storia del cinema, saranno proiettati i film Lolita (15 dicembre, ore 20.30), Barry Lyndon (17 dicembre, ore 19.30), Orizzonti di gloria (20 dicembre, ore 19.00), Il dottor Stranamore. Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la bomba (25 dicembre, ore 21.00), 2001: Odissea nello spazio (26 dicembre, ore 19.00), Full Metal Jacket (29 dicembre, ore 21.00).

Novità di questa seconda edizione, gli approfondimenti su alcuni autori grazie ad un ciclo di lezioni curate del giornalista e critico cinematografico Giovanni Bogani. Due gli appuntamenti in programma: - 10 gennaio, ore 19.00 - Lezione sul cinema di Jean Renoir (durata 60 minuti); 31 gennaio, ore 19.00 - Lezione sul cinema di Marco Ferreri (durata 60 minuti). (ANSA).