Sangiuliano, bene Uffizi aperti 26 dicembre e 2 gennaio

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - "È sicuramente apprezzabile comunicare con largo anticipo le aperture straordinarie del 26 dicembre e 2 gennaio, così come hanno fatto gli Uffizi. Ciò permetterà alle tante persone che in quei giorni di festa saranno a Firenze di programmare per tempo una visita al più importante museo italiano anche in queste due giornate. Auguro che presto gli altri musei e parchi archeologici statali seguano questo esempio". Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commenta l'annuncio del direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, riguardo le aperture straordinarie previste per i prossimi 26 dicembre e 2 gennaio. (ANSA).