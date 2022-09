Maltempo: rami caduti e allagamenti in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 15 SET - Interventi dei vigili del fuoco in Toscana per danni da maltempo nelle ore scorse. A Sarteano (Siena) i pompieri sono andati in una scuola, in piazza Barbagli, verso le 5.30, orario in cui non c'erano studenti, dove nel cortile sono caduti alcuni grandi rami caduti a seguito delle precipitazioni. L'ingresso degli studenti al complesso scolastico è rimasto comunque agibile perché l'albero è nell'angolo lontano dall'entrata. Sul posto il sindaco e gli operai del Comune che hanno transennato il cortile in attesa della rimozione. Sempre nel Senese a causa del maltempo i vigili del fuoco di Piancastagnaio sono intervenuti su altre tre segnalazioni per alberi caduti, due nel comune di San Casciano dei Bagni e uno ad Abbadia San Salvatore, sull'Amiata.

Problemi anche vicino a Firenze. A Calenzano, i pompieri sono intervenuti in via del Pratignone, nei pressi della zona industriale, per l'allagamento di un sottopasso, causato dalla pioggia. Bloccati un mezzo pesante e alcune auto. I conducenti dei veicoli, spiegano i vigili del fuoco, sono usciti da soli e non ci sono stati salvataggi da effettuare. La circolazione è stradale è rimasta bloccata. (ANSA).