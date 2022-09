Tassi fino al 1000%, due arresti per usura a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 03 SET - Due uomini di 36 anni, livornesi, sono stati arrestati dai carabinieri di Livorno,in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, per concorso nei reati di usura ed estorsione. I militari hanno poi denunciato un 39enne, albanese, per usura. Al centro delle indagini, svolte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Livorno e coordinate dalla procura livornese, la concessione di prestiti con un tasso di interesse arrivato fino al 1000%.

Secondo quanto spiegato dagli inquirenti, il denunciante, che ha dichiarato di essere vittima di usura dal 2019, recentemente si sarebbe rivolto ai due arrestati per far fronte a debiti personali. Avrebbe ricevuto nei primi mesi di quest'anno due prestiti, di 3mila e 5mila euro, pattuendo tassi per il primo dell'800% e per il secondo del 350%, concordando poi, per un ulteriore prestito di 4mila euro, la restituzione della somma complessiva di 40 mila euro, pari alla corresponsione di un tasso di interesse del 1000%. Quando poi la presunta vittima, riuscita a restituire solo i capitali ricevuti, avrebbe riferito ai due arrestati di non essere più in grado di corrispondere gli interessi richiesti sarebbe stata percossa, minacciata e intimidita con telefonate minatorie sempre più insistenti. I carabinieri hanno sequestrato anche diverse migliaia di euro in contanti, due carte di credito e alcuni dispositivi informatici.

