In Toscana altri 2.001 nuovi casi Covid, 5 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - In Toscana sono 1.338.458 i casi di positività al Coronavirus, 2.001 in più rispetto a ieri (449 confermati con tampone molecolare e 1.552 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 51 anni circa.

Eseguiti 1.674 tamponi molecolari e 10.575 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,3% è risultato positivo. Purtroppo oggi si registrano altri cinque decessi: due uomini e tre donne con un'età media di 84,4 anni, residenti nelle province di Lucca (2), Pisa (2), Livorno (1) e che portano il totale dei morti dall'inizio della pandemia a 10.421. Continua il calo dei ricoverati: sono 680, 27 in meno rispetto a ieri, di cui 25 in terapia intensiva, 2 in meno. Rispetto a ieri i nuovi casi sono in calo (erano 2.626) cosi' come il numero dei test effettuati (erano 15.930) con una discesa pero' del tasso di positività (era 16,5). Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana nel report quotidiano.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.234.490 (92,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 93.547, +0,1% rispetto a ieri. Complessivamente, 92.867 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (127 in più rispetto a ieri, più 0,1%).Sull'andamento della pandemia nelle singole province Firenze registra 430 in più rispetto a ieri, Prato 110, Pistoia 163, Massa 126, Lucca 243, Pisa 198, Livorno 262, Arezzo 163, Siena 141, Grosseto 165.

