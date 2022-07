Codice rosso a Firenze per il caldo fino al 29 luglio

(ANSA) - FIRENZE, 27 LUG - Codice rosso per il caldo a Firenze confermato per la giornata di oggi, e previsto anche per domani, 28 luglio, e per il 29 luglio: 36 gradi la temperatura massima attesa nei tre giorni alle 14, 37 quella percepita. E' quanto emerge dal nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero della Salute.

Lo fa sapere, in una nota, il Comune di Firenze che ricorda come una serie di comportamenti e misure di prevenzione possano contribuire a ridurre le conseguenze nocive delle ondate di calore.

Si tratta, spiega Palazzo Vecchio, di dieci semplici regole, pubblicate sul sito del ministero della Salute, in grado di limitare l'esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione e ridurre i rischi nelle persone più fragili. (ANSA).