Scontro Argentario, indagato conducente del motoscafo

(ANSA) - GROSSETO, 25 LUG - Ci sarebbe un primo indagato per lo scontro tra due imbarcazioni all'Argentario costato la vita a un uomo mentre sono ancora in corso le ricerche di una donna dispersa. A finire nel registro degli indagati il conducente del grosso motoscafo, con dei danesi a bordo, che è andato a finire ad alta velocità contro una barca a vela, la "Vahinè", sulla quale viaggiavano sei persone, di Roma.

Si tratta di Per Horup, un 58enne che viaggiava con altre tre persone a bordo (Mikkel Horup, Tine Lehmann e Anna Maria Sorensen Durr). Le imbarcazioni sono sotto sequestro. La procura disporrà una consulenza per stabilire velocità e traiettoria del mezzo. Tra le ipotesi alla base dello scontro è che l'imbarcazione procedesse con il pilota automatico. Al momento il fascicolo aperto dalla procura ipotizzerebbe i reati di naufragio e omicidio colposo. Intanto sono ancora senza esito le ricerche della 60enne scomparsa in mare, Anna Claudia Cartoni.

