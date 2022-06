Porti: Livorno; Fortezza Vecchia diventa porta della Toscana

(ANSA) - LIVORNO, 29 GIU - La Fortezza Vecchia di Livorno sarà sempre più porta della Toscana proprio per sviluppare un turismo di qualità e trattenere quindi in città un numero maggiore di crocieristi. Oggi l'Autorità di sistema portuale ha dato l'okay al rilascio alla Porto Immobiliare una concessione di 2.109 mq per un'opera di riqualificazione intorno alla fortificazione medicea. Si tratta di 1.240 mq di specchi acquei e 778 mq di aree scoperte adibite a rimessaggio e zone di verde che verranno trasformate in funzione di accoglienza e ricezione turistica.

La società immobiliare di Autorità portuale e Camera di Commercio, che ha in mano la proprietà delle aree su cui opera Porto di Livorno 2000, ha chiesto il loro utilizzo decennale con l'obiettivo di avviare, a proprie spese, un progetto di riqualificazione della Fortezza finalizzato alla valorizzazione del piazzale nord e alla realizzazione di nuove strutture per l'accoglienza turistica. Nell'ambito della risistemazione dell'area tra il Varco e il fortilizio è prevista infatti la realizzazione di un info-point, di un punto di ristoro e di connesse attività a supporto. Il progetto comprende anche la progettazione della piena acquaticità per un monumento che adesso è per metà attaccato alla terraferma, dal muro accanto a varco Fortezza fino al ponte mobile in zona Capitaneria. (ANSA).