Nardella, alle Cascine serve presidio forze ordine h24

"Ne ho già parlato con il prefetto ieri: stazione di Santa Maria Novella e Cascine sono i due punti su cui dobbiamo far convergere tutte le forze, credo che a questo punto sia necessario avere alle Cascine un presidio di forze dell'ordine h24 soprattutto nell'area dove sappiamo che si concentrano gli spacciatori perché il parco delle Cascine è un parco grandissimo, molto bello, io ci vado ogni settimana, ed è davvero un peccato che per colpa di una situazione che riguarda un pezzetto di questo parco si getti un'immagine negativa su tutto il complesso". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine dell'inaugurazione di Didacta a Firenze commentando il caso degli spari nel parco delle Cascine.

"Ringrazio i carabinieri per aver fatto immediatamente chiarezza in poche ore su una vicenda che era stata completamente travisata ed anche vergognosamente strumentalizzata - ha aggiunto Nardella -. E' una vicenda molto spiacevole che esula anche dalle questioni legate alle Cascine.

Detto ciò sono molto felice che proprio oggi ci saranno qui due ministri anche perché noi stiamo dando una risposta forte alla stazione di Santa Maria Novella con la nuova stazione dei Carabinieri e dobbiamo dare una risposta altrettanto forte sulle Cascine". Per Nardella "bisogna prendere il toro per le corna, essere molto duri, molto severi, avere un presidio fisso h24 di forze dell'ordine è l'unico modo per estirpare quel caso. Poi ovviamente tutti diranno che gli spacciatori si sposteranno da qualche altra parte, è così in tutte le città d'Italia perché secondo me ci vuole una nuova normativa in materia di spaccio, di contrasto alla droga, l'ultima normativa complessiva risale al 1993, quindi trenta anni fa". Infine Nardella, ha sottolineato che "se ci sono gli spacciatori, c'è chi compra la droga ed è anche uno degli argomenti di cui si è parlato nel caso di ieri. C'è troppo consumo di droga e questo non va bene".

